Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lukaşenko ve Putin Belarus’taki protestoları görüştü

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Ali Cura   | 15.08.2020
Lukaşenko ve Putin Belarus’taki protestoları görüştü

Minsk

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko ve Putin yaptığı görüşmede Belarus’ta ve çevresinde gelişen olayları müzakere etti.

Belarus’ta cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde güvenlik güçleri Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı savaşçıyı yakalamıştı.

Geçen hafta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini Lukaşenko’nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı. 6 gün boyunca protesto gösterileri sürmüştü.

Dün akşam Belarus, 33 Rus paralı savaşçılardan 32’sini Rusya’ya vermiş, 1’i Belarus vatandaşı da olduğu için ülkede kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti
Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı
Koronavirüsün akciğerdeki ağır tahribatı, hastaların tomografi görüntülerine yansıdı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 917 bini geçti
Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı

Benzer haberler

Lukaşenko ve Putin Belarus’taki protestoları görüştü

Lukaşenko ve Putin Belarus’taki protestoları görüştü

AB'den Doğu Akdeniz'de diyalog ve müzakere çağrısı

Yunan-Rum ikilisi AB'den beklediğini bulamadı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisini protesto edenleri 'sükunete' çağırdı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisini protesto edenleri 'sükunete' çağırdı

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi resmen Aleksandr Lukaşenko oldu

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi resmen Aleksandr Lukaşenko oldu
Belarus'ta hafta sonu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları protesto edilecek

Belarus'ta hafta sonu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları protesto edilecek