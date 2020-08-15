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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize’de Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
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Dünya

BAE Yahudi Topluluğu Başkanı: Birçok BAE vatandaşı İsrail'i ziyaret etme fırsatı kolluyor

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Yahudi Topluluğu Başkanı Solly Wolf, birçok BAE vatandaşının İsrail'i ziyaret etmek için fırsat kolladığını söyledi.

Said İbicioğlu   | 15.08.2020
BAE Yahudi Topluluğu Başkanı: Birçok BAE vatandaşı İsrail'i ziyaret etme fırsatı kolluyor

Abu Dabi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) iki ülke arasında varılan "normalleşme anlaşması" ile ilgili açıklamada bulunan Wolf, "Burada birçok BAE vatandaşı İsrail'i ziyaret etme fırsatı kolluyor." dedi.

"BAE'deki Yahudiler, yakında ülkeyi ziyaret etmesi beklenen İsraillileri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklar." diyen Wolf, "Bana iyi haberlerin ağustos ayı ortalarında duyulacağı söylendi." ifadelerini kullandı.

Wolf, BAE'deki Yahudi topluluğunun 1500'den fazla üyesi olduğunu söyleyerek, bu kişiler arasında bankacılar, avukatlar, Amerikan ve İngiliz finans şirketlerinin çalışanları gibi çalışmak ve ticaret için BAE'ye gelenler olduğuna işaret etti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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