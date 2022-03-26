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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için 'kasap' ifadesini kullandı

NATO toplantısı için Avrupa’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “kasap” ifadesini kullandı.

Islam Doğru   | 26.03.2022
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için 'kasap' ifadesini kullandı

New York

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet etti.

Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, “O bir kasap” nitelemesini yaptı.

Mültecilerle yaptığı temaslardan sonra gazetecilere konuşan Biden, “İnsan ruhunun derinliği ve gücü beni her zaman şaşırtıyor. O çocukların her biri, 'Babam, dedem ya da dışarıda savaşan erkek kardeşim için dua et' anlamında bir şeyler söyledi.” dedi.

Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna’da savaşın başladığından bu yana 3,7 milyon kişinin ülkeden çıkış yaptığını, bunların 2 milyonunun Polonya’ya sığındığını belirtiyor.

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