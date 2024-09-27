Dolar
34.16
Euro
38.22
Altın
2,663.89
ETH/USDT
2,674.00
BTC/USDT
66,046.00
BIST 100
9,722.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşuyor
logo
Dünya

Lukaşenko, Belarus’a saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını bildirdi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'a batı sınırlarından saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını söyledi.

Ali Cura  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Lukaşenko, Belarus’a saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını bildirdi

Minsk

Lukaşenko, Minsk'te üniversite öğrencileriyle yaptığı toplantıda Belarus ve Rusya’yı korumak için hangi durumlarda nükleer silahları kullanabileceklerini anlattı.

Belarus’a yönelik bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini söylediğini hatırlatan Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Rusya ve ülkesine düzenlenecek saldırıda nükleer silah kullanma imkanı veren "nükleer doktrin değişikliği" çalışmasını açıklayarak kendisini doğruladığını dile getirdi.

Lukaşenko, NATO gücü olarak ABD ve Polonya askerlerinin Belarus’un batı sınırları boyunca konuşlandığını belirterek, "Bize saldırdıkları anda nükleer silah kullanacağız. Onlar bize cevap verebilirler." dedi.

Böyle bir durumda Rusya’ya karşı da saldırı yapılacağını dile getiren Lukaşenko, "Böylece Rusya da tüm cephaneliğini kullanacak. Bu da dünya savaşı demektir. Zaten Batı da bunu istemiyor. Buna hazır değiller ama onlara kırmızı çizgimizin devlet sınırlarımız olduğunu açıkça söylüyoruz. Üzerlerine basarlarsa cevap anında olacak. Bunun için hazırlanıyoruz. Bu konuda dürüst ve açık konuşuyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün "nükleer caydırıcılık” konusunda Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, “nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi” hususunu ele almıştı. Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya’ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.

Putin, "Rusya ve Belarus’a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan yabancı uyruklular gemiyle Mersin'e geldi
Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
Oyuncu Tuncel Kurtiz vefatının 11. yılında Balıkesir'deki kabri başında anıldı
Prof. Dr. Naci Görür Kütahya'nın depremselliğini anlattı

Benzer haberler

Lukaşenko, Belarus’a saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını bildirdi

Lukaşenko, Belarus’a saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını bildirdi

Kremlin: Rusya'nın nükleer doktrinindeki yenilikler Batı'ya sinyal

Putin, nükleer caydırıcılık politikaları ile ilgili Güvenlik Konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Lukaşenko: Belarus'a yapılacak saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur

Lukaşenko: Belarus'a yapılacak saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet