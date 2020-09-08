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Dünya

Avrupa Konseyi Belarus'taki insan hakları ihlallerinden endişeli

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Konseyin Belarus'taki insan hakları ihlallerinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Yusuf Özcan   | 08.09.2020
Avrupa Konseyi Belarus'taki insan hakları ihlallerinden endişeli

Paris

Buric, yaptığı yazılı açıklamada, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterilerinde eylemcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu kaydetti. 

İnsanların devlet görevlileri tarafından korkutulması ve tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve buna son verilmesi gerektiğini ifade eden Buric, yasa dışı bu uygulamaların devam etmesinin, halihazırda zor olan durumun daha da kötüleşmesi ve öngörülmeyen sonuçlara neden olması riskini ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Buric, "Avrupa Konseyi, Belarus'taki insan hakları ihlallerinden derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi adına Belaruslu yetkilileri baskıcı uygulamalara son vermeye çağıran Buric, tek çıkış yolunun, gecikmeden reformlar hakkında çalışma yapmak için sivil toplumla samimi diyalog oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

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