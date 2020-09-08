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Dünya

Katar'dan Gazze'de Kovid-19'dan etkilenen 170 bin aileye nakdi yardım

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen 170 bin aileye 100'er dolar nakdi yardım dağıtımına başladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Çağrı Koşak   | 08.09.2020
Katar'dan Gazze'de Kovid-19'dan etkilenen 170 bin aileye nakdi yardım Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ilk etapta 100 bin daha sonra 70 bin Filistinli aileye yardım dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardım dağıtımının Kovid-19 dikkate alınarak gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

Gazze'de yaşayan Filistinli aileler, kendilerine gönderilen 100 dolarlık yardımı banka ve diğer teslim noktalarından alabiliyor.

Gazze'de 118 yeni vaka görüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 118 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1269'a çıktığı bildirildi.

Toplam can kaybının 9 olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 89 olduğu kaydedildi.

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