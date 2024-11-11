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Dünya

Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini yıl sonuna uzattı

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Aralık'a kadar uzattığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini yıl sonuna uzattı

Berlin

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmelerden dolayı uçuş planında güncelleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Aralık'a kadar askıya alındığı ifade edildi.

Lufthansa Grubu daha önce, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son dönemde Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzatmıştı.

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