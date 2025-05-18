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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesini kuşattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesini kuşatarak, yoğun şekilde hedef almaya başladığı bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesini kuşattı

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "acil" koduyla yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’ni yoğun şekilde hedef almaya ve kuşatmaya başladı. Hastanede tedavi gören hastalar, yaralılar ve sağlık ekipleri arasında büyük bir panik ve kargaşa yaşanıyor. Bu durum, acil sağlık hizmetlerinin verilmesini ciddi şekilde engelliyor." ifadelerine yer verildi.

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Hastaneden çıkmaya çalışan 2 hastanın saldırıya uğrayarak yaralandığı belirtilen açıklamada, hastanenin kuşatılması, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillere yönelik artan katliamlarla birlikte, yaralıların hastaneye ulaşımını engellediği vurgulandı.

İsrail güçlerinin, hastaneleri hedef alan ve hizmet dışı bırakmayı amaçlayan sistematik saldırılarını arttığı aktarılan açıklamada, hastane içerisindeki sağlık personeli, hastalar ve yaralılar için acilen koruma sağlanması çağrısında bulunularak, tüm ilgili taraflardan ivedilikle harekete geçmeleri istendi.

"Hareket eden herkes hedef alınıyor"

Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan es-Sultan da basına yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri, Endonezya Hastanesini insansız hava araçlarıyla (İHA) kuşattı ve hastane çevresinde hareket eden herkese ateş açıyor." bilgisine yer verdi.

Hastane çevresinde açılan ateş sonucu bir hastanın yaralandığını belirten Sultan, yoğun bakım ünitesinin İHA’lardan açılan ateşle hedef alındığını ve durumun ciddiyeti nedeniyle doktorların bir ameliyatı tamamlayamadığını kaydetti.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

İsrail ordusunun 13 Mayıs'ta Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 40 kişi ise yaralanmıştı. Saldırılar sonucunda hastane hizmet dışı kalmıştı.

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