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Dünya

Lübnan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz sınırlarını müzakere ediyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Lübnan'ın deniz yetki alanlarını belirlemek üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmelere başladığını belirtti.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 11.11.2022
Lübnan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz sınırlarını müzakere ediyor

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunan Bouhabib, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Bouhabib, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin sınır sorunlarını çözmek amacıyla attığı adımlara dikkat çekti.

İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarını belirlemeye yönelik imzaladığı anlaşmaya değinen Bouhabib, "Kıbrıs (Rum kesimi) ile devam edeceğiz. (Güney) Kıbrıs'la deniz sınırları için müzakere inisiyatifini başlattık." dedi.

Yunanistan'ın deniz yetki alanlarını belirlemek üzere Mısır ve İtalya ile imzaladığı anlaşmaları hatırlatan Dendias ise Libya'da yeni bir hükümet seçilmesinin ardından Yunanistan'ın Libya ile de bu çerçevede bir anlaşma yapmayı arzuladığını ifade etti.

Dendias, Yunanistan'ın Türkiye'yle de deniz yetki alanlarına ilişkin benzer bir anlaşma imzalamayı umduğunu vurgulayarak, "Umut ediyoruz ki Türkiye'deki seçimlerden sonra Türkiye ile aramızda var olan (bu) tek sorunu uluslararası deniz hukuku temelinde müzakere edebiliriz." ifadelerini kullandı.

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