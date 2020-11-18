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Dünya

Libya'nın Terhune kentinde yeni bir toplu mezara ulaşıldı

Libya ordusunun, haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezara daha ulaşıldığı açıklandı.

Çağrı Koşak   | 18.11.2020
Libya'nın Terhune kentinde yeni bir toplu mezara ulaşıldı

Trablus

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Medya Sorumlusu Abdulaziz Caferi, yetkililerin Terhune'de yeni bir toplu mezar bulduğunu belirtti.

Caferi, ekiplerin halihazırda mezardan cesetleri çıkarmaya çalıştığını ve toplu mezardaki ceset sayısının henüz belirlenmediğini aktardı.

Terhune'de hükümet güçlerinin kontrol sağladığı 5 Haziran'dan bu yana toplu mezarlar bulunduğunu kaydeden Caferi, toplamda 27 toplu mezara ulaşıldığını duyurdu.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde şimdiye kadar ulaştıkları toplu mezarlarda 90 ceset ve ceset kalıntısı çıkarıldığını açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirdeki muhalif sivilleri ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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