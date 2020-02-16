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Dünya

Libyalılar 17 Şubat devrimini kutlamaya başladı

Libyalılar, ülkeyi 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi’nin 2011'de devrilişiyle sona eren halk ayaklanmasının başladığı 17 Şubat devrimini kutlamaya başladı.

Aydoğan Kalabalık   | 16.02.2020
Libyalılar 17 Şubat devrimini kutlamaya başladı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libyalılar 17 Şubat devrimini kutlamaya başladı

Libya'nın başkenti Trablus’teki Şehitler Meydanı’nda toplanan Libyalılar, ülkeyi 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi’nin 2011'de devrilişiyle sona eren halk ayaklanmasının başladığı 17 Şubat devrimini kutlamaya başladı. Kutlamalara, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyon güçleri de katıldı. ( Hazem Turkia - Anadolu Ajansı )

Libya'da halk, Muammer Kaddafi’nin 2011'de devrilişiyle sona eren halk ayaklanmasının başladığı 17 Şubat devrimini kutlamak üzere başkent Trablus’un caddeleri ve Şehitler Meydanı’nda toplandı.

Bazı Libyalılar kamyonetlerin kasasına koydukları develerin üzerine Libya bayrakları bağlayarak kutlamalara katılırken, bazı gençler de zırhlılarla Şehitler Meydanı’nda toplanan kalabalığı selamladı.

AA muhabirine konuşan Halid el-Acemi, 17 Şubat devriminin şehitlerin kanıyla yazıldığını, kaybettikleri arkadaşları ve verdikleri şehitlerin acısına rağmen mutlu olduklarını söyledi.

Uzun yıllar baskı altında yaşadıktan sonra özgürlüğe kavuştuklarını vurgulayan El-Acemi, “Duygularımı ifade etmek için kelimeler yetmiyor. Biz, gelecek nesillerin daha iyi yaşayabilmesi için fedakarlık yapıyoruz. Gelecek için ümitliyiz. Baskıdan ve siyasi hapislerden bıktık, tekrar o günlerin gelmesini istemiyoruz. Büyük küçük her yaştan burada devrimciler olduğu sürece Hafter’in milisleri, Trablus’a asla giremeyecek ve başaramayacak.” diye konuştu.

"42 yıl süren zulüm, cehalet ve geri kalmışlıktan 17 Şubat devrimi kurtardı"

Zeyneb Suvai, "Bugün tekbir devriminin 9'uncu yılını kutluyoruz. Bizi 42 yıl süren zulüm, cehalet ve geri kalmışlıktan 17 Şubat devrimi kurtardı. Devrimimiz barışçıl şekilde başladı. Çünkü Libya halkı adaletin hüküm sürdüğü, herkesin eşit olduğu, barışçıl yollarla yönetimin el değiştirdiği bir sistem istiyordu, 17 Şubat devrimiyle bunu başardı.” ifadelerini kullandı.

Muammer Kaddafi’nin halkın isteğine karşı çıktığını ve barışçıl gösterileri bastırmak için silah kullandığını anlatan Suvai, "Libya halkı, kendini savunmak için silaha sarılmak zorunda kaldı ve şehitler verdi." dedi.

Şehitler Meydanı’nda dedesiyle omzunda Libya bayrağı ile dolaşan 10 yaşındaki Cana Halid, 17 Şubat kutlamaları için meydana geldiğini söyledi.

Libyalılar, yarın 17 Şubat devriminin 9’uncu yılını Trablus’ta kutlamaya hazırlanıyor.

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