Euro
6.55
Dolar
6.04
BIST 100
120,151.40
Altın
1,583.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Filistin Başbakanı: Sözde barış planı, Trump-Netanyahu arasındaki anlaşmadan başka bir şey değil

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin sözde barış planının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmadan başka bir şey olmadığını söyledi.

Gülşen Topçu   | 16.02.2020
Filistin Başbakanı: Sözde barış planı, Trump-Netanyahu arasındaki anlaşmadan başka bir şey değil

Ramallah

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Filistin konulu sempozyumda konuştu. 

"Sözde barış plan, Netanyahu ile Trump arasındaki bir anlaşmadan başka bir şey değil. Buna, barış planı dememiz mümkün değil. Bu ancak bu iki liderin seçim kampanyalarının bir parçasıdır." diyen Iştiyye, Kudüs'ü kapsamayan, Filistinlilerin dönüş hakkını tanımayan, 221 yerleşim biriminde yaşayan 720 bin Yahudi mülteciye dokunmayan ve egemenliği olmayan bir Filistin önerdiğini kaydetti.

Sözde barış planının, Filistinlileri birbirine köprü ve tünellerle bağlanacak adacıklara hapsettiğini belirten Iştiyye, Trump'ın planının ölü doğduğunu ve yakın bir zamanda da tarihe gömüleceğini dile getirdi.

Iştiyye, Avrupa ülkelerini Trump'ın sözde barış planına karşı çıkmaya ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Filistin Başbakanı: Sözde barış planı, Trump-Netanyahu arasındaki anlaşmadan başka bir şey değil

Filistin Başbakanı: Sözde barış planı, Trump-Netanyahu arasındaki anlaşmadan başka bir şey değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın

ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay

ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay
Trump: Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim

Trump: Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim
Trump'ın sözde barış planı Ramallah'ta protesto edildi

Trump'ın sözde barış planı Ramallah'ta protesto edildi