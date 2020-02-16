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Dünya

Gazze'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu

Gazze'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin ya da farklı ülkelerden Gazze'ye gelecek kişiler için Refah Sınır Kapısı'nda karantina merkezi oluşturuldu.

Gülşen Topçu   | 16.02.2020
Gazze'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Gazze'de koronavirüs önlemi

Gazze'deki sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Refah sınır kapısında karantina odaları ve termal kameralar kurarak önlem aldı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda kurulan karantina merkezinin muayene masaları, yatak ve tıbbi ekipmanlarla donatıldığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan doktor Eymen Ebu Rahme, karantina merkezinin, Sağlık Bakanlığının, gerek Çin gerekse başka yerlerden Gazze'ye gelecek kişilerin takibinin yapılması için aldığı koruyucu önlemlerden biri olduğunu söyledi.

Gazze'ye girenlerin öncelikli olarak termal kamera uygulamasından geçirileceğini ifade eden Ebu Rahme, yüksek ateş tespit edilen kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağını dile getirdi.

Ebu Rahme, Sağlık Bakanlığının Gazze'de Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını teyit ettiğini aktardı.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs, şu ana kadar 26 ülkede tespit edildi.

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