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Dünya, Libya

Libyalı bakandan BAE ile ilişkileri kesme çağrısı

Libya Milli Eğitim Bakanı Zayid, "savaş halindeki ve saldırgan devlet" şeklinde tanımladığı BAE ile ilişkilerin kesilmesi için hükümeti olağanüstü oturum düzenlemeye çağırdı.

Enes Canlı   | 16.05.2020
Libyalı bakandan BAE ile ilişkileri kesme çağrısı

Ankara

Libya Milli Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid, "savaş halindeki ve saldırgan devlet" şeklinde tanımladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerin kesilmesi için hükümeti olağanüstü oturum düzenlemeye çağırdı.

Libya hükümeti Başkanlık Konseyi Üyesi de olan Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkente saldırısına "iş birlikçi şekilde katılan BAE'nin, Libya'nın egemenliğini hiçe sayarak ülkenin topraklarında askeri üs kurduğu ve Libyalıları havadan attığı bombalarıyla öldürdüğüne" işaret etti.

Zayid, BAE'nin "darbeci güçlere, silah, mühimmat ve paralı askerlerin yanı sıra sağladığı siyasi, mali ve medya desteğiyle" Libya'daki meşru hükümeti devirmeye çalıştığını söyledi.

Abu Dabi yönetimini "savaş durumundaki ve saldırgan devlet" şeklinde tanımlayan Zayid, "Emirlikler'in cezasını vermekteki yersiz itidal, ülkesi için canını veren şehitler pahasına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Zayid, üyesi olduğu Başkanlık Konseyi ve Libya hükümetinin tüm unsurlarını, "BAE ile ilişkileri tamamıyla sonlandırmak" için olağanüstü bir oturum düzenlemeye davet etti.

Libya hükümetinin tüm dış temsilcilikleri, bakanlıkları ve kurumlarının, BAE'nin uluslararası alanda peşine düşmesi ve hukuki mercilere başvurması gerektiğine işaret eden Zayid, Libya ordusu ve diğer tüm güvenlik birimlerinin Emirlikler'e "düşman ülke gibi muamele etmesi" çağrısı yaptı.

Darbeci lider Halife Hafter'in Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek amacıyla komutasındaki milislere saldırı emri vermesiyle, zorlu bir geçiş dönemi geçiren Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, 2014'ten bu yana Libya'da yönetimi darbe ve silah zoruyla ele geçirmek için çabalayan Hafter'e, mali, askeri ve siyasi desteğiyle tartışmalı bir rol oynadı.

Yemen, Sudan ve Afrika Boynuzu ülkelerinde benzer politikalarıyla öne çıkan Abu Dabi yönetiminin, Hafter'e gizli yaptığı "finansal, diplomatik, medyatik ve askeri teçhizat" destekleri, bağımsız uluslararası araştırma kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler'in raporlarına yansıdı.

BAE'nin yönetimindeki Bingazi yakınındaki el-Hadim Askeri Hava Üssü'nde, Emirlikler'e ait savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının, Libya'daki sivil noktaları vurduğu saldırılar BM raporlarında da aydınlatıldı.

Libya'yı izleyen çok sayıda uzman, "BAE'nin yıkıcı müdahalesine karşı uluslararası kayıtsızlığın Libya'daki çözüm arayışlarını akamete uğrattığı" değerlendirmesini yapıyor.

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