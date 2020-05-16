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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 88 bin 550'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.

Hakan Çopur   | 16.05.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 88 bin 550'ye yükseldi

Washington
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