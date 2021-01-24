Libya'da mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında Libya Savunma Bakanlığı timleriyle mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imhasına devam edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan timlerimizce, Libya Savunma Bakanlığı timleriyle tespit edilen mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına devam ediliyor."
Paylaşımda ayrıca mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
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Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da bulunan timlerimizce, Libya Savunma Bakanlığı timleri ile birlikte tespit edilen mühimmat ve mayın/EYP’lerin imhasına devam ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/UfPGyTMUsf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021