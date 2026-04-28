Teknopark Ankara'da derin teknoloji ve yapay zeka girişimcileri yatırımcılarla buluştu Teknopark Ankara'da teknoloji tabanlı girişimlerin büyüme yolculuklarına ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen Deep Tech Ankara 2026 Hızlandırma Programı ile kodsuz uygulama geliştirme platformu FlutterFlow'un tanıtım etkinliği yapıldı.

Etkinlik kapsamında girişimciler yatırımcılar, kurum temsilcileri ve destekleyici paydaşlarla bir araya geldi.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Teknopark Ankara tarafından hayata geçirilen Deep Tech Ankara 2026 Hızlandırma Programı ile derin teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimlerin ticarileşme ve ölçeklenme süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Alınan 98 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 32 girişimin kabul edildiği programda, yenilikçi teknolojiler geliştiren girişimlerin ürün-pazar uyumunu güçlendirmesi planlanıyor.

Program süresince girişimcilere 6 farklı modülde toplam 80 saat mentorluk ve eğitim desteği sağlanacak. Ayrıca marka ve patent başvuru desteği, proje yazma desteği, İvedik Gayrimenkul Yatırım Fonu (GSYF) kapsamında bire bir yatırım görüşmesi ve Gitex AI İstanbul fuarında stant açma imkanı sunulacak.

"Türkiye üreten ve geliştiren bir ülke olmalıdır"

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, fikirden prototipe, üründen girişime, yatırımdan ihracata uzanan bir yolculuğu anlattıklarını belirtti.

Gültekin, Teknopark Ankara ve ABD merkezli FlutterFlow işbirliğiyle yürütülen hızlandırma programının önemine dikkati çekerek, söz konusu programın 6 hafta sürdüğünü ve 7 farklı ülkeden 550'den fazla başvuru aldığını söyledi.

Etkinlikte 15 girişimcinin sahneye çıkarak projelerini anlattığını belirten Gültekin, "Birinci olan proje, mayıs ayında ABD'de düzenlenecek etkinliğe ücretsiz katılım hakkı kazanacak. Ayrıca FlutterFlow CEO'sundan bire bir mentörluk alma fırsatı bulacak." dedi.

Yapay zekanın bugün sadece bir yazılım konusu olmaktan çıktığını vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti:

"Yapay zeka üretimin, savunmanın, sağlığın, enerjinin ve küresel rekabetin konusudur. Türkiye bu yeni dönemi sadece izleyen bir ülke olamaz. Üreten, geliştiren ve ticaret ettiren bir ülke olmalıdır. Son yıllarda ortaya konulan milli teknoloji, sanayi ve yüksek katma değerli üretim vizyonu da bu hedefe hizmet etmektedir."

Gültekin, Ankara'nın güçlü savunma sanayisi birikimi, üniversite altyapısı ve kamu tecrübesiyle derin teknoloji ve yapay zeka için doğal bir merkez olduğunu sözlerine ekledi.

Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknoloji Birim Başkanı Erdem Koçoğlu da kurum olarak faaliyetlerinde bu yıl yapay zeka temasına odaklandıklarını söyledi.

Deep Tech Ankara programını son üç yıldır başarıyla uyguladıklarını hatırlatan Koçoğlu, yakın zamanda yapay zeka ekseninde yeni bir mali destek programına çıkmayı planladıklarını ve onay süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

