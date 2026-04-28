Münir Nureddin Selçuk, vefatının 45. yıl dönümünde Ses Tiyatrosu'nda anıldı

Hüseyin Kıyak'ın proje ve sanat yönetmenliğini yaptığı anma konserinin birinci bölümünde, ilk olarak gazeteci yazar Nilay Örnek, Ses Tiyatrosu'nun tarihini anlattı.

Ayrıca Selçuk'un 12-22 yaşlarında hocalarından öğrendiği klasik eserlerden seçmeler dinleyicilerle buluştu. Eserler, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan Yeni Ses Korosu tarafından icra edildi.

Konserin ikinci bölümünde ise İncila Bertuğ'un sunumuyla eserleri Selçuk'un önde gelen öğrencilerinden İnci Çayırlı, Tülun Korman ve Tülin Yakarçelik'in öğrencisi Çiğdem Yarkın seslendirdi.

Konserin diğer solisti konservatuvarda Münir Nureddin Selçuk'un birçok öğrencisinden dersler alan keman virtüözü Cihat Aşkın oldu.

Konserde 60 kişilik bir ekip sahne aldı

AA muhabirine konser öncesi açıklamalarda bulunan Hüseyin Kıyak, Münir Nureddin Selçuk'un 22 Şubat 1930'da Fransa'nın başkenti Paris'ten döndükten sonra ilk solo konserini Ses Tiyatrosu'nda verdiğini belirterek "Bu tarihi mekanda Münir Nureddin Selçuk'u anacağız. Birçok müzisyen var, yaklaşık 60 kişi sahneye çıkacak." dedi.

Sanatçı Cihat Aşkın, Selçuk'un Türk müziği içerisinde bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli erkek ses sanatçılardan biri olduğunun altını çizerek "Hepimiz onun plaklarını biliyoruz. Sahnedeki görüntüsünü kayıtlardan, videolardan, televizyonlardan izledik." diye konuştu.

Selçuk vefat ettiğinde henüz konservatuvarda öğrenci olduğunu dile getiren Aşkın, şunları kaydetti:

"13 yaşında bir konservatuvar öğrencisi olarak konservatuvar müdürlüğümüz tarafından onun cenazesinde kortejde çelenk taşıma görevi bana verilmişti. Bu ölümsüz anıyı hiçbir zaman unutmayacağım. Daha sonra tabii ki yaşım ilerledikçe onun eşsiz sanatı hakkında çok önemli bilgilere vakıf oldum. Benim müzik öğretmenim İncila Bertuğ. Kendisi Münir Nurettin Selçuk'un da öğrencisi olmuştu ve bütün bilgileri de öğrencilerine aktardı. Bu nedenle bu akşam benim burada bulunmam hem manevi açıdan hem de Türk müziğinin geleceği açısından çok çok önemli."

Sanatçı İncila Bertuğ ise heyecanlı olduklarını söyleyerek Münir Nurettin Selçuk'u anmak amacıyla, onun repertuvarından ve müzik mirasından oluşan zengin bir program hazırladıklarını aktardı.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu sahne aldı

Konserde bazı eserler için piyano düzenlemelerini Şekip Ensari, Nihat Demirkol, Hasan Uçarsu ve Oğuzhan Balcı gerçekleştirdi. Konserde yeni neslin önde gelen piyanistlerinden İlyun Bürkev de dinleyicilerle buluştu.

Münir Nureddin Selçuk'un torunu Mercan Selçuk'un dans topluluğu da bazı eserlerde sahneye çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde saz sanatçıları olarak tamburda Özata Ayan, kemençede Furkan Bilgi ve kanunda Serkan Mesud Halili yer aldı.

Konserde aralarında "Nihavend Saz Semaisi", "Sultaniyegah Şarkı", "Bebek Türküsü", "Necip Celal Andel'in Ayrılık Tangosu" ve "Kürdilihicazkar Şarkı" ve "Endülüs'te Raks"ın arasında olduğu birçok eser seslendirildi.

