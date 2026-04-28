CBP birimi, ABD Başkanı Trump'ın IEEPA'ya dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesi için geliştirilen yeni sistemde 2 milyon 124 bin 394 ithalat işleminin reddedildiğini bildirdi.

ABD'de yeni tarife iade sisteminde 2 milyondan fazla işlem reddedildi CBP birimi, ABD Başkanı Trump'ın IEEPA'ya dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesi için geliştirilen yeni sistemde 2 milyon 124 bin 394 ithalat işleminin reddedildiğini bildirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesi için geliştirilen yeni sistemde 2 milyon 124 bin 394 ithalat işleminin reddedildiğini bildirdi.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, tarife iade sisteminin devreye alınma süreci ve güncel duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Gümrük Girişlerinin Konsolide Yönetimi ve İşlenmesi (CAPE) olarak adlandırılan yeni aracın ilk aşamasının 20 Nisan'da ithalatçılar ve gümrük müşavirlerinin kullanımına açıldığı anımsatılan açıklamada, söz konusu aracın kullanıma sunulduğu gün Otomatik Ticari Ortam (ACE) sistemine giriş yapanların sayısında önceki günlük oturum açma rekoruna kıyasla yaklaşık yüzde 70 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, 26 Nisan itibarıyla toplam 75 bin 306 beyannamenin sunulduğu, bunlardan 47 bin 315'inin dosya doğrulama aşamasını geçtiği aktarıldı.

Bu başvuruların IEEPA tarifelerine tabi 11 milyon 222 bin 927 girişi kapsadığı belirtilen açıklamada, toplam 2 milyon 124 bin 394 girişin doğrulama işlemlerini geçemediği gerekçesiyle reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 1 milyon 740 bin girişin ise işlemlerinin tamamlandığı ve iade sürecine girdiği belirtildi.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine daha önce sunulan bir başka açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.