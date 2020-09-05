Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları adlı grubun Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Çağrı Koşak   | 05.09.2020
Libya'da Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı

Trablus

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Petrol Tesisleri Muhafızları ve yabancı paralı askerlerin limana yanaşmakta olan bir gemiye mermi ve RPG roketatarlarıyla saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, milis güçlerin ve yabancı savaşçıların varlığının "kurumun işleyişine ve Libya'daki tüm petrol tesislerine gerçek bir tehlike arz ettiği" vurgulandı.

Komor Adaları bandıralı Muhammed Bey adlı geminin milislerce hedef alındığı belirtilen açıklamada saldırı sonucu geminin yükleme işlemlerinde gecikme yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah ise şunları kaydetti:

"Bu olay, Petrol Tesisleri Muhafızları'nın başarısız saldırı girişimlerinin bir parçasıdır. Böylece profesyonellikten ve hukuka saygıdan ne kadar uzak olduklarını bir defa daha gösterdiler."

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyor.

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının ülkeye verdiği 208 günlük zararın 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
UNRWA'dan Kovid-19'la mücadele için 94,6 milyon dolar acil destek çağrısı
Filistin'de olağanüstü hal koronavirüs nedeniyle 1 ay daha uzatıldı
Koronavirüs salgınında 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Libya'da Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı

Libya'da Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı

Görevine dönen Libya İçişleri Bakanı Başağa: Bana ülkedeki gösteriler ve çıkan olaylar soruldu

Libya'da soruşturması tamamlanan İçişleri Bakanı Başağa görevini sürdürecek

Libya'nın Sirte kentinde Kazazife kabilesi Hafter'in 'diyet' teklifini reddetti

Libya'nın Sirte kentinde Kazazife kabilesi Hafter'in 'diyet' teklifini reddetti
BM'den Libya'nın Sirte kentinde 'askerden arındırılmış bölge' oluşturulması çağrısı

BM'den Libya'nın Sirte kentinde 'askerden arındırılmış bölge' oluşturulması çağrısı
Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu

Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu