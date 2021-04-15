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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milisleri arasında çatışma çıktı

Libya'nın Sirte kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çağrı Koşak   | 15.04.2021
Libya'da Hafter milisleri arasında çatışma çıktı

Trablus

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milisler arasında ülkenin doğusundaki Sirte bölgesinde çatışma çıktığını bildirdi.

Çıkan çatışmada bir kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını ifade eden Dırah, çatışmanın Hafter'e bağlı 166. Tugay, Kaniyat Tugayları ve Verşefane Tugayı şeklinde adlandırılan milis güçler arasında olduğu bilgisini verdi.

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