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Dünya

Myanmar ordusu 2 protestocuyu öldürdü, caminin bağış paralarını yağmaladı

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, Mandalay şehrinde 2 protestocuyu öldürürken, bölgedeki bir camide toplanan bağış paralarına el koydu.

Ömer Faruk Yıldız   | 15.04.2021
Myanmar ordusu 2 protestocuyu öldürdü, caminin bağış paralarını yağmaladı

Kuala Lumpur

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Myanmar ordusu, dün Mandalay'a bağlı Myitnge ilçesinde darbeyi protesto eden bir grup kamu görevlisini gözaltına almaya çalıştı.

Protestocuların direnmesi üzerine ordu kalabalığa ateş açtı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Askerler aynı gün, Myitnge'deki bir camiyi basarak cemaatten toplanan bağış paralarının bulunduğu kutuyu yağmaladı.

Son can kayıplarının ardından, darbeden bu yana güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle öldürülen sivillerin sayısı 716'ya yükseldi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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