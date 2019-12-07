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Dünya

Libya Türkiye ile mutabakatların yürürlüğe koyulmasında kararlı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Türkiye ile imzalanan mutabakatları desteklediğini duyurdu.

Said İbicioğlu   | 07.12.2019
Libya Türkiye ile mutabakatların yürürlüğe koyulmasında kararlı

Trablus

Meclis Başkanı Es-Sadık el-Kıheyli, Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Libya'nın, Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının" yürürlüğe koyulmasında kararlı olduğunu vurguladı.

"Mutabakat muhtıraları Libya'nın bağımsızlığı için herhangi bir zarar ya da taviz içermiyor. Aynı zamanda uluslararası hukuku da herhangi bir şekilde ihlal etmiyor." diyen Kıheyli, anlaşmanın yeni bir şey getirmediğini ancak uluslararası kanunlardan doğan ekonomik ve egemenlik haklarını genişlettiğini söyledi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.


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