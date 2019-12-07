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Dünya

Rusya'da 2 bin kedinin katıldığı fuar

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Winter Cat Show" adlı uluslararası kedi fuarda 12 ülkeden 2 bin kedi yer aldı.

Dmitri Chirciu   | 07.12.2019
Rusya'da 2 bin kedinin katıldığı fuar Fotoğraf: Dmitri Chirciu/AA

Moskova

Rusya'da 2 bin kedinin katıldığı fuar

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Winter Cat Show" adlı uluslararası kedi fuarında 12 ülkeden 2 bin kedi yer aldı. ( Dmitri Chirciu - Anadolu Ajansı )

Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde "Roskoş" Felinoloji Kulübünce organize edilen fuarı çok sayıda kişi ziyaret etti. 

12 ülkeden ve 40 cinsten 2 bin kedinin yer aldığı fuarda, "en iyi kedi" ve "en iyi yavru kedi" gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.

Kedilerle ilgili sunumların yapıldığı fuar, iki gün sürecek.

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