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Dünya

Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu 25 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda dün kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Gülşen Topçu   | 07.12.2019
Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu 25 kişi öldü

Bağdat

Bağdat Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, dünkü saldırıda yaralanan bazı göstericilerin bugün yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 25'e çıktı. Saldırıda yaralananların sayısı ise 120 olarak belirtildi. 

Bağdat'ta dün gece kimlikleri belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılmıştı. Yapılan açıklamada, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

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