Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu 25 kişi öldü
Irak'ın başkenti Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda dün kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Bağdat
Bağdat Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, dünkü saldırıda yaralanan bazı göstericilerin bugün yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 25'e çıktı. Saldırıda yaralananların sayısı ise 120 olarak belirtildi.
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Bağdat'ta dün gece kimlikleri belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılmıştı. Yapılan açıklamada, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.