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Dünya

Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü meydanda bıçaklanan gazeteci öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü el-Hallani Meydanı'nda bir gazeteci öldürüldü.

Arif Yusuf,Hamdi Yıldız   | 07.12.2019
Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü meydanda bıçaklanan gazeteci öldü

Bağdat

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kaynaktan alınan bilgiye göre, foto muhabiri Ahmed el-Muhenne, gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki el-Hallani Meydanı'nda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Başkentteki protestoları takip eden gazeteci Muhenne'nin, el-Hallani Meydanı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı sırasında çıkan kargaşada bıçaklandığı belirtildi.

Savaş muhabiri olarak çeşitli bölgelerde sıcak gelişmeleri takip eden Ahmed el-Muhenne, ülkede DEAŞ terör örgütüne karşı verilen mücadele sırasında birçok haberin takibini yapmıştı. Muhenne, aynı zamanda başkent Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterileri ilk günden itibaren yakından takip etmişti.

Öte yandan, foto muhabiri Zeyd Muhammed el-Hafaci'nin de dün protesto gösterilerini takibinin ardından gittiği evinin önünden kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı aktarıldı.

Dün akşam saatlerinde el-Hallani Meydanı'na kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından yapılan baskında göstericilerin üzerine rastgele ateş açılması sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, 16 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına neden olan kanlı saldırıya rağmen protestocuların desteklenmesi için kentin birçok noktasından el-Hallani Meydanı'na insanlar adeta akın ediyor.

Irak Parlamentosunun Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul ettiği pazar gününden bu yana ilk kez can kaybı yaşandı.

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