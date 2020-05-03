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Dünya, Libya

Libya ordusunun Hafter milislerine yönelik operasyonları sürüyor

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere karşı başkentin güneyindeki Hamza Askeri Kampı çevresinde ilerleme kaydetti ve milislerin silah depolarını imha etti.

Enes Canlı   | 03.05.2020
Libya ordusunun Hafter milislerine yönelik operasyonları sürüyor

Ankara

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere karşı başkentin güneyindeki Hamza Askeri Kampı çevresinde ilerleme kaydetti ve milislerin silah depolarını imha etti.

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri Hafter milislerine yönelik ağır top atışıyla başkentin güneyindeki Hamza Askeri Kampı yönünde ilerleme kaydetti. Bu mevkide, Hafter milislerine ait beş silahlı ve zırhlı aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca, Libya ordusunun başkentin güneyindeki Suk el-Ehad bölgesinde yer alan Hafter milislerini havan atışıyla hedef alarak milislerin silahlı araçlarını ve mevzilerini vurduğu aktarıldı.

Başkentin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusundaki Vadi er-Rebi bölgesindeki Hafter milislerine ait silah depolarının da top atışlarıyla imha edildiği bildirildi.

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