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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 174 ölüm

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 03.05.2020
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 174 ölüm Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma
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