İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 174 ölüm
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.
Roma
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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.