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Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 446'ya yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 03.05.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 446'ya yükseldi

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi.

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