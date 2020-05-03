Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Belarus, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ruslan Rehimov,Nazir Aliyev Tayfur,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu,Davit Kachkachishvili,Bahtiyar Abdülkerimov   | 03.05.2020
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Bakü


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 877 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 16 bin 705'e çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 79 artarak 3 bin 196'ya, ölü sayısı 2 artarak 99'a yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar 204 bin 239 testin yapıldığı belirtildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninin Kovid-19 nedeniyle iptal edilmeyeceğini belirterek, "Törenin yapılmasını binlerce kişi istiyor." dedi.

Azerbaycan'da 38 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 38 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1932'ye ulaştı. Tedavi gören 30 hasta daha iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 1441'e çıktı.

Bugüne kadar 157 bin 932 test yapılan ülkede 25 hasta yaşamını yitirmişti. Azerbaycan’da 466 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 9'a yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, virüsten dolayı bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 9'a, iyileşenlerin sayısının 221'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede bugüne kadar 592 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

Kazakistan'da vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 10 artarak 3 bin 913'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 89 artarak 1084'e, ölü sayısının 1 artarak 27'ye yükseldiği aktarıldı.

Kırgızistan'da 26 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 26 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısı 795’e, taburcu edilenlerin sayısı 564'e yükseldi.

774 kişinin gözetim altında olduğu ülkede, 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da ölü sayı 10'a ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2136, 50 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayının 1319 olduğunu bildirdi.

Bakanlık ayrıca, 1 kişinin daha ölmesiyle toplam sayının 10'a ulaştığını kaydetti.

Bugüne kadar 300 bine yakın testin yapıldığı Özbekistan'da 807 kişinin tedavisi sürerken, 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 174 ölüm
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 446'ya yükseldi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti

Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti

İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 174 ölüm

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 446'ya yükseldi

Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi

Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Sivaslı milli sporculardan 'Evde kal, hareketsiz kalma' çağrısı

Sivaslı milli sporculardan 'Evde kal, hareketsiz kalma' çağrısı