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Dünya

Mısır'da ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabilecek

Mısır'daki Ezher Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan camilerde ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabileceğini duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar   | 03.05.2020
Mısır'da ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabilecek Fotoğraf: Ahmed Al Sayed/AA

Kahire

Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının son 10 gününde kılınacak teravih namazlarının sadece söz konusu kurumda görev yapan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevlilerin katılımıyla eda edileceği belirtildi.

Açıklamada, namazların canlı olarak Ezher Kurumu Facebook sayfasından yayınlanacağı da kaydedildi.

Mısır, 21 Mart'ta Kovid-19 mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere ara verilmesi başta olmak üzere bir dizi önlemler almıştı.

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