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Dünya

Libya’nın Misrata kentinde Türk şirketi tarafından yapılan şehir parkı açıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Misrata kentinde Türk şirketi tarafından yapılan şehir parkının açılışını gerçekleştirdi.

Aydoğan Kalabalık  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Libya’nın Misrata kentinde Türk şirketi tarafından yapılan şehir parkı açıldı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Misrata

Dibeybe, törende yaptığı konuşmada, iki sene öncesine kadar Libya'yla ilgili haberlerin savaş içerikli olduğunu, bugün ise yapım, inşa ve mutluluk ortamı yaşadıklarını ifade etti.

Hükümetlerin vatandaşa hizmet etmek ve halkı mutlu etmek için var olduğunu dile getiren Dibeybe, “Hükümetler ülkenin kaynaklarını sizin için kullanmak üzere iş başına gelir. İnşallah her gün yeni bir park, yeni bir tiyatro, yeni bir yol, yeni bir okul, yeni bir enstitü ve yeni bir üniversite açacağız. Bunu kanınız ve canınızı verdiğiniz bu vatanın doğusu, batısı ve güneyindeki bütün kentlerinde gerçekleştireceğiz. Misrata böyle bir parkın yapılmasını çoktandır bekliyordu. Hepinize hayırlı olsun. Daha iyi bir Libya geleceğine doğru ilerliyoruz.” diye konuştu.

Misrata Belediye Başkanı Mahmud el-Sukutri de şehir parkının bulunduğu alanın daha önce insanların çöp attığı ve gece geç vakitlerde suçluların toplandığı bir mekan olduğunu, şimdi ise güzel bir gezi parkı haline dönüştüğünü söyledi.

Parkın Türk İnfitah (Açılım İnşaat) Şirketi tarafından yapıldığını ve Misrata halkına ücretsiz hizmet edeceğini belirten Sukutri, “Kentimizde insanların böyle nefes alabileceği bir alan yoktu. İçinde kafeler ve restoranların da bulunduğu güzel bir park yapıldı. Bunun Türk firmalarının Libya’ya geri dönüşü olmasını temenni ediyorum.” dedi.

14 ay içinde yüzden fazla Türk personel çalıştı

Parkı inşa eden Açılım İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Genel Müdürü Emrah Kekilli ise 12 Hektarlık alana, içerisinde çocuk oyun ve spor alanları, dinlenme mekanları, kafeler, restoranlar, satış birimleri, otoparklar, yürüyüş parkuru ve havuzların olduğu "dünya standartlarında" bir park yaptıklarını ifade etti.

“Bu parkın yapımında, 14 ay boyunca yüzün üzerinde Türk personel çalıştı. Bir personelimizin dahi burnu kanamadan, bu projeyi bitirdik.” diyen Kekilli, parkın yapım sürecinde Libya halkı ve devletinin oldukça yapıcı ve yardımcı bir tavır sergilediğini kaydetti.

Tüm zor zamanlarda Libya halkının ve devletinin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şirketleri olarak, hiçbir yabancı şirketin çalışmadığı bir ortamda Libya halkının refahı için ciddi bir iş çıkardıklarını dile getiren Kekilli, “Bu türden projeleri hayata geçirerek, Türkiye’nin savaşta ve barışta her zaman yapıcı bir aktör olan tavrına hizmet ettiğimizi düşünüyoruz, gururluyuz.” şeklinde konuştu.

Libya’nın farklı kentlerinde projelerinin devam ettiğini aktaran Kekilli, Misrata Parkı projesini bir başlangıç olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

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