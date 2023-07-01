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Dünya

Suudi Arabistan: 2023 hac mevsimi salgın tehdidinden uzak, sağlık açısından başarıyla sonuçlandı

Suudi Arabistan, 2023 hac mevsiminin salgın hastalıklar açısından herhangi bir tehditle karşı karşıya kalınmadan sağlık açısından başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

İbrahim Khazen, Muhammed Semiz  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Suudi Arabistan: 2023 hac mevsimi salgın tehdidinden uzak, sağlık açısından başarıyla sonuçlandı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Fehd bin Abdurrahman el-Celacil, hac farizasını yerine getiren hacıların ülkelerine dönmeye başlamasının ardından, 2023 hac mevsimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Celacil, 2023 hac sezonunun herhangi bir salgın riski ve genel sağlık tehdidiyle karşılaşılmadan sağlık açısından başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Bakan Celacil ayrıca, bu yılki hacı sayısının da Kovid-19 öncesi rakamlara geri döndüğünü aktardı.

Suudi Arabistan, 27 Haziran'da Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez kısıtlama olmaksızın yapılan bu yılki hac mevsiminde 150 ülkeden 1,8 milyon kişinin hacı olduğunu duyurmuştu.

2019'da dünyanın her yerinden yaklaşık 2,5 milyon hacının geldiği Suudi Arabistan'da 2020'de hacı sayısı Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle yalnız ülke içerisinden yaklaşık 10 bin ile sınırlı kalmıştı.

2021 yılı hac mevsiminde ise salgının patlak vermesi nedeniyle sıkı sağlık kontrolleri altında Suudi Arabistan'ın içinden 60 bin kişinin hac yapmasına izin verilmişti.

Geçen yıl ise hacı sayısı, hedeflenen sayının altında kalarak 779 bin 919'u yurt dışından olmak üzere 899 bin 353'te kalmıştı.

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