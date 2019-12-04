Euro
6.37
Dolar
5.75
BIST 100
107,701.30
Altın
1,474.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geliyor
logo
Dünya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye-Libya anlaşmasına bağlılığını yineledi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan mutabakatın Libya Siyasi Anlaşması uyarınca gerçekleştiğini belirtti.

Saber Ghanem İbrahim Eid,Afra Aksoy   | 04.12.2019
Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye-Libya anlaşmasına bağlılığını yineledi

İstanbul

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, TRT Arapça kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ı değerlendirdi.

Mişri, Devlet Yüksek Konseyi'nin mutabakata bağlılık konusunda Libya siyasetinde egemen belge niteliğindeki Siyasi Anlaşma'ya göre bir tutum takındığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Libyalı taraflar arasında 17 Aralık 2015'te imzalanan Siyasi Anlaşma'nın 19'uncu maddesinin "Devlet Yüksek Konseyi'nin uluslararası anlaşmaların imzalanması yahut ülkenin bu anlaşmaya katılımına ilişkin meselelerde UMH'ye istişare amaçlı görüş beyan etmesi ve gerekli önerileri sunmasını" öngördüğünü hatırlatan Mişri, "Biz de bu rolümüzden hareketle mutabakat konusundaki görüşümüzü açıkladık." dedi.

Mişri, ayrıca Libya Siyasi Anlaşması'nda ülkenin birliği ve egemenliğinin korunması yükümlülüğünün Başkanlık Konseyi'ne ait olduğunu belirten ilk fıkradaki egemen ilkelerine dikkati çekerek, UMH Başkanlık Konseyi ile Konsey Başkanı'nın, siyasi anlaşmanın bu ilkelerine göre yapılması gerekenleri yerine getirdiğine inandıklarını aktardı.

Bu bölgenin petrol ve doğal gaz kaynaklarından yararlanabilecekleri ekonomik bir bölge olduğunu düşündüklerini ifade eden Mişri, Türkiye ile Libya'yı dışlamaya ve doğal kaynaklardaki hakları ve onlardan yararlanma konusunda şüphe oluşturmaya çalışan ülkeler olduğunu dile getirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi tarafından dün yapılan açıklamada da Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın, Libya'nın kaynaklarının korunması bakımından önemli olduğu vurgulanmıştı.

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?

Benzer haberler

Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye-Libya anlaşmasına bağlılığını yineledi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye-Libya anlaşmasına bağlılığını yineledi

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Suudi Arabistan, BAE ve Mısır Libya'daki UMH'nin meşruiyetini bitirmeye çalışıyor

Türkiye-Libya anlaşması Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında önemli kazanım

Türkiye-Libya anlaşması Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında önemli kazanım
BMGK'den Libya'da taraflara ateşkes çağrısı

BMGK'den Libya'da taraflara ateşkes çağrısı
AB, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı tutumunu sürdürüyor

AB, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı tutumunu sürdürüyor