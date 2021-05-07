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Dünya, Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi: Batılı 5 ülkenin seçimlere ilişkin açıklaması iç işlerimize müdahaledir

Libya Devlet Yüksek Konseyi ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın 24 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan genel seçimlere ilişkin açıklamasını "Libya'nın iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdi.

Mücahit Aydemir   | 07.05.2021
Libya Devlet Yüksek Konseyi: Batılı 5 ülkenin seçimlere ilişkin açıklaması iç işlerimize müdahaledir

Trablus

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Batılı 5 ülkenin Libya'daki büyükelçilikleri tarafından yapılan "seçimler öncesinde ülkedeki ilgili devlet organlarında herhangi bir değişiklik olmaması" yönündeki çağrısının "büyük şaşkınlıkla karşılandığını" ifade edildi.

Söz konusu çağrının "Libya'nın iç işlerine müdahale olarak kabul edildiği" vurgulanan açıklamada, "Egemenliğin ihlali sadece paralı askerler aracılığıyla değil, aynı zamanda kesin surette reddettiğimiz dış dayatma girişimlerinde bulunmakla da mümkündür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Yabancı ülkelerin büyükelçileri, diplomatik normlara göre belirlenen görevlerinin ötesine geçmemeli, ev sahibi ülkenin yasalarına uymalı ve hiçbir bahane altında bunları çiğnememelidir." ifadeleri kullanıldı.

Batılı 5 ülkeden Libya'da 24 Aralık seçimlerinin "kolaylaştırılması" çağrısı

Libya'daki ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya büyükelçilikleri tarafından dün yapılan ortak açıklamada, ülkede 24 Aralık'ta yapılması beklenen seçimlerin "kolaylaştırılması" çağrısında bulunulmuş ve "Seçimlere hazırlanmada temel rolü olan ilgili devlet organlarında, onları aksatacak herhangi bir değişiklik yapmak için uygun zaman değildir." ifadelerine yer verilmişti.

Libya'da devlet kurumlarına yeni yöneticilerin belirlenmesi için Temsilciler Meclisi tarafından oluşturulan Teknik Komisyon, şu anda Yüksek Seçim Kurulu dahil bazı kurumlara yönetici adaylarının belirlenmesi için çalışıyor.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni, 5 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kuruluna yeni bir başkan seçilmesi için çağrıda bulunanlar olduğunu söylemişti. Bu durumun, seçimlerin zamanında yapılmasını engellemesinden endişe ettiğini dile getiren Koni, yeni bir başkan seçildiği takdirde seçimler tamamlanana kadar kurumun yetki ve görevlerinin yeni başkana devredilmemesi çağrısında bulunmuştu.​​​​​​​

Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdulkadir Huveyli ise "Yüksek Seçim Kurulu başkanlığında yapılacak bir değişikliğin seçim sürecini etkilemeyeceğini" belirtmişti.

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