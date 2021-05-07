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Dünya

Ürdünlüler İsrail'in Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlamasını protesto etti

Ürdün'de İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bulunan Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

Laith Al-jnaidi,Safiye Karabacak   | 07.05.2021
Ürdünlüler İsrail'in Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlamasını protesto etti Fotoğraf: Laith Al-jnaidi / AA

Amman

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) çağrısı üzerine cuma namazı sonrası başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde gerçekleştirilen gösteriye aralarında İhvan lideri Abdulhamid Zuneybat'ın da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

"Kudüs kararlılığın adresidir" sloganıyla düzenlenen gösteride, "Hepimiz Aksa'nın askerleriyiz" ve "Boyun eğmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz ve onlar gidecek." ibarelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Göstericiler sık sık "Canımız kanımız sana feda olsun Ey Aksa" ve "İsrail'le normalleşen hainler, Filistin'in sırtında bir bıçak" gibi sloganlar attı.

Burada göstericiler adına konuşma yapan Eymen Ebu er-Rub, Kudüs'teki Filistinlilerin, kararlılıkları ve direnişleriyle hainlere ve Siyonistlere gereken cevabı verdiğini söyledi.

Rub, "Kudüs'ün bölünmesini reddediyoruz, Kudüs tümüyle bizimdir, Arapların hainlerini ve teslim olanlarını dikkate almıyoruz." dedi.

Ürdün geçen ay Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden Filistinlilerin oturdukları evlerin kira akitlerine ilişkin belgeleri Filistin yönetimine teslim etmişti.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süre tanımıştı.

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