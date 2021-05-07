Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den gelecek yıl istifa edebileceği sinyali
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, katıldığı bir programda gelecek yıl görevinden ayrılabileceğinin sinyalini verdi.
Washington DC
20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla Beyaz Saray sözcülüğü görevine başlayan Psaki, CNN'in bir "podcast"ine katıldı.
Psaki, "Bundan bir yıl kadar sonra benim görevimde başka biri olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Biden'dan önceki başkanların da sık sık basın sözcüsü değiştirdiğine işaret eden Psaki, bu görevi başkalarına devretmenin olağan olduğunu belirtti.
Psaki, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevini üstlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.