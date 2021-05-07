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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den gelecek yıl istifa edebileceği sinyali

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, katıldığı bir programda gelecek yıl görevinden ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Dildar Baykan   | 07.05.2021
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den gelecek yıl istifa edebileceği sinyali

Washington DC

20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla Beyaz Saray sözcülüğü görevine başlayan Psaki, CNN'in bir "podcast"ine katıldı.

Psaki, "Bundan bir yıl kadar sonra benim görevimde başka biri olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Biden'dan önceki başkanların da sık sık basın sözcüsü değiştirdiğine işaret eden Psaki, bu görevi başkalarına devretmenin olağan olduğunu belirtti.

Psaki, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevini üstlenmişti.

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