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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi

Hamdi Yıldız   | 10.02.2022
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi

TRABLUS

Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe'nin, aracına yönelik silahlı saldırıdan yara almadığı belirtildi.

Al-Jazeera'nın Twitter sayfasından Libyalı kaynaklara dayandırılan haberde, başkent Trablus'ta Dibeybe'nin aracının silahlı saldırıya uğradığı ancak Dibeybe'nin bundan yara almadığı ifade edildi.

Saldırganların kaçtığı ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı belirtilirken, Libya Başsavcısının da olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.



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