Euro
6.54
Dolar
5.89
BIST 100
122,767.80
Altın
1,561.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Lavrov: Libya'daki taraflar arasında kararlı, ciddi bir diyalog henüz sağlanamıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya konulu Berlin Konferansı çok yararlı olsa da Libya’daki taraflar arasında kararlı ve ciddi bir diyaloğun henüz sağlanamadığını söyledi.

Ali Cura,Dmıtrı Chırcıu   | 20.01.2020
Lavrov: Libya'daki taraflar arasında kararlı, ciddi bir diyalog henüz sağlanamıyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın başkenti Berlin’deki konferansın ardından Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Konferansa uzun süre hazırlık yapıldığını anlatan Lavrov, konferansın sonucunda Libya krizinin üstesinden gelmek için öneriler içeren oldukça ayrıntılı bir belge üzerinde anlaşmaya varıldığını dile getirdi.

Rusya’nın en başından beri söz konusu organizasyon için çaba gösterdiğine dikkati çeken Lavrov, kendilerinin ısrarıyla Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın konferansa davet edildiğini savundu.

Lavrov, yine kendilerinin ısrarıyla Libya’nın komşularının da konferansa dahil olduğunu ve katılımcı sayısının arttığını ifade etti.

Berlin Konferansı'nın bildirgesinde Libya krizini askeri çözümle değil, dışarıdan müdahale olmaksızın Libya’nın kendisinin çözmesi gerektiğiyle ilgili maddenin de yer alması konusunda ısrar ettiklerini söyleyen Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Libyalıların düşüncesini hesaba katarak belgeyi ele alacaklarını anlattı.

Rusya’nın konferansın sonucunu takdir ettiğini ancak çatışmanın tarafları arasında yaklaşımlardaki farklılıkların sürdüğüne dikkati çeken Lavrov, "Genel olarak konferansı çok yararlı buluyoruz. Elbette ki Libyalıların kendisi nihai çözümü sağlayacak. Libya’daki taraflar arasında kararlı, ciddi bir diyalog henüz sağlanamıyor. Farklı yaklaşımlar çok fazla." diye konuştu.

Lavrov, bildirgedeki önerilerin, uluslararası toplumun önerdiği teklifleri bir miktar da olsa karşıladığına işaret ederek, bu tekliflerin Libya'daki tarafların müzakere masasına oturmalarını ve anlaşmalarını sağlayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

'Cumhurbaşkanımızın etkin diplomasisi Türkiye'yi Libya sürecinin kilit aktörü yapmıştır'

'Cumhurbaşkanımızın etkin diplomasisi Türkiye'yi Libya sürecinin kilit aktörü yapmıştır'

Lavrov: Libya'daki taraflar arasında kararlı, ciddi bir diyalog henüz sağlanamıyor

Liderler, Libya'da çatışmalara son verilmesi ve silah ambargosuna uyulması çağrısı yaptı

Hafter'e bağlı milisler Berlin Konferansı'nın ardından ateşkesi ihlal etti

Hafter'e bağlı milisler Berlin Konferansı'nın ardından ateşkesi ihlal etti
BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak

BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da 'iç savaş' uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da 'iç savaş' uyarısı