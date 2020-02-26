Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
114,162.80
Altın
1,647.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Makedonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Admir Fazlagikj,Furkan Abdula   | 26.02.2020
Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Üsküp

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi.

"Paniğe gerek yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.

Virüs tespit edilen kadının, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getiren Filipçe, kadının, İtalya'da tedavi gördüğü ancak orada koronavirüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını vurguladı.

Filipçe, hasta kadınla yolculuk eden diğer kişilerin de kontrol edilip, 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.

Başbakan Spasovski de durumun kontrol altında tutulduğunu, panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Gürcistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Gürcistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Pakistan'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi
Malatya'da Kovid-19 karantinası olduğu iddiasına yalanlama

Malatya'da Kovid-19 karantinası olduğu iddiasına yalanlama
Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor

Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor