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Dünya, Koronavirüs

Beyaz Saray, Trump'ın koronavirüs testi yaptırmadığını açıkladı

ABD Başkanı Trump'ın şu ana kadar koronavirüs testi yaptırmadığı açıklandı.

Hakan Çopur   | 10.03.2020
Beyaz Saray, Trump'ın koronavirüs testi yaptırmadığını açıkladı

Washington

Beyaz Saray, testi gerektirecek bir durum olmaması sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın şu ana kadar koronavirüs testi yaptırmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, koronavirüs bulaşması ihtimali olan bazı yerlerde bulunması sebebiyle "virüs kapmış olabileceği" tartışılan Trump'ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Grisham, "Başkan COVID-19 testi yaptırmadı çünkü ne virüs taşıdığı teyitli hastalarla uzun süre teması oldu, ne de kendisinde herhangi bir semptom bulunmaktadır. Başkan Trump'ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Amerikan medyası, Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in son 10 gün içerisinde katıldığı bazı etkinliklerde daha sonra koronavirüs taşıdığı açıklanan kişilerin ortaya çıkmasının ardından "acaba Trump veya Pence virüs kapmış olabilir mi?" tartışmasını yürütüyordu.

ABD'nin Maryland eyaletinde 29 Şubat'ta düzenlenen Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'na Trump ile Pence katılmıştı.

Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliği, daha sonra yaptığı açıklamada, söz konusu konferansa katılan bir kişide koronavirüs tespit edildiğini, ancak bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını açıklamıştı.

Benzer şekilde mart ayı başında Washington'da düzenlenen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık konferansına da Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo katılmış, konferansa katılan 2 kişide virüs tespit edildiği açıklanmıştı.

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