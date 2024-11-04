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Ekonomi

BioNTech, Kovid-19 varyantına uyarlanmış aşılarla satışlarını artırdı

Alman şirketin geçen yılın 3. çeyreğinde karı 160,6 milyon avro iken bu yılın aynı döneminde yüzde 23 artarak 198,1 milyon avroya yükseldi.

Bahattin Gönültaş  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
BioNTech, Kovid-19 varyantına uyarlanmış aşılarla satışlarını artırdı

Berlin

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 varyantına uyarlanmış aşıların yılın üçüncü çeyreğinde güçlü satışıyla beklenen daha iyi gelir açıkladı.

BioNTech'in, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına göre, temmuz-eylül döneminde şirketin satışları beklentilerin 3 kat üzerinde 1 milyar 244 milyon oldu.

Geçen yılın 3. çeyreğinde karı 160,6 milyon avro iken bu yılın aynı döneminde yüzde 23 artarak 198,1 milyon avroya yükselen şirketin satışları geçen yılın üçüncü çeyreğinde 895,3 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti.

Kovid-19 pandemisi sırasında öne çıkan şirket, bu yılki gelirlerin düzenleyici gelişmelere bağlı olarak 2,5-3,1 milyar avro arasındaki tüm yıl gelir aralığının alt ucunda olmasını bekliyor.

BioNTech, Kovid-19 varyantına uyarlanmış aşılarını AB, İngiltere ve ABD'deki resmi onaylar nedeniyle geçen yıla göre daha erken piyasaya sürmüştü. Bu da üçüncü çeyrekteki satışlara katkıda bulundu.

Yaklaşık 1,56 milyar avroluk satışlara rağmen, şirketin yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 925 milyon avroluk zarar açıklaması da dikkati çekti.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, “BioNTech'in bu dönemdeki başarıları, Kovid-19 varyantına uyarlanmış aşılarına başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi ve onkoloji hattımızdaki ilerleme oldu.” ifadesini kullandı.

Kanser ilaçlarının geliştirilmesinde de ilerleme kaydedildiğini aktaran Şahin, “Geç aşama onkoloji ürün adaylarımızı potansiyel tescile doğru ilerletmeye odaklanmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran şirket, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor.

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