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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı.

Mahmut Çil  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 221,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 68,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,83, holding endeksi yüzde 2,31 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, gözler bu hafta ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD'de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, perşembe günü açıklanacak Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,88, yıllık 48,58 arttı.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere'de hizmet sektörü PMI, ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek, 8.800 ve 8.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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