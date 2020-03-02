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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenmesi planlanan 2. ayağı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 02.03.2020
MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

Ankara

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar'ın 8 Mart'ta ev sahipliği yapacağı sezonun açılış yarışının iptal edilmesi sonrası Tayland Grand Prix'si de tehlikeye girdi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 Mart'ta Buriram kentinde koşulması planlanan yarışın, artan sağlık endişeleri yüzünden ertelendiği belirtildi.

Bu kararla MotoGP 2020 sezonu, 5 Nisan'daki ABD Grand Prix'siyle başlayacak.

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