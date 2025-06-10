Dolar
39.21
Euro
44.86
Altın
3,330.71
ETH/USDT
2,731.30
BTC/USDT
108,550.00
BIST 100
9,668.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore, ABD'nin seyahat yasağı listesinde yer almamasını önemsemiyor

Kuzey Kore, ülkenin, ABD'nin seyahat yasağı listesine dahil edilmemesiyle ilgilenmediğini bildirdi.

Nuri Aydın  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Kuzey Kore, ABD'nin seyahat yasağı listesinde yer almamasını önemsemiyor

İstanbul

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararla 12 ülkeyi kapsayan seyahat yasağı listesine dahil edilmediği hatırlatılarak, bunun, Washington'ın Pyongyang ile diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla izlediği "havuç politikasının" bir yansıması olabileceği öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuzey Kore'nin listeye alınmamasının teknik mi yoksa siyasi mi bir neden taşıdığına yalnızca ABD'nin açıklık getirebileceği belirtilen haberde, "Ancak açık olan bir gerçek var ki ABD'ye giriş meselesiyle en ufak ilgimiz yok." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Kuzey Kore'nin listeye kasıtlı olarak dahil edilmemiş olabileceği ancak bunun ne bir sevinç kaynağı ne de bir önem arz ettiği vurgulandı.

Trump'ın dün imzaladığı, 12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahatinin yasaklanmasına ilişkin kararnamede, Kuzey Kore ve Rusya listede yer almamıştı.

Kararname kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildi
Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı
İş insanı Sari'nin "İBB'den alacağı 3 milyar lira için 232 milyon lira verdiği" iddiası
Türk Kızılay, 157'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

Benzer haberler

Kuzey Kore, ABD'nin seyahat yasağı listesinde yer almamasını önemsemiyor

Kuzey Kore, ABD'nin seyahat yasağı listesinde yer almamasını önemsemiyor

Demans riski yaşanılan bölgeye göre değişebiliyor

Rusya, ABD ile yeni tur görüşmelerin yakında başlamasını umuyor

Avustralya Başbakanı, 9News muhabirinin ABD'de plastik mermiyle "kasten hedef alındığını" belirtti

Avustralya Başbakanı, 9News muhabirinin ABD'de plastik mermiyle "kasten hedef alındığını" belirtti
İsrail'in Kiev Büyükelçisi, ülkesindeki Patriot füzelerinin Ukrayna'ya transfer edildiğini bildirdi

İsrail'in Kiev Büyükelçisi, ülkesindeki Patriot füzelerinin Ukrayna'ya transfer edildiğini bildirdi
İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler 15 Haziran'da Umman'da devam edecek

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler 15 Haziran'da Umman'da devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet