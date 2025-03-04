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Dünya

Kremlin: Rusya, ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin görüşmelere katkı sağlamaya hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve Rusya'nın bu sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Kremlin: Rusya, ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin görüşmelere katkı sağlamaya hazır

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki bazı konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları kaldırabileceğine yönelik iddiaları değerlendiren Peskov, "Sadece resmi kaynaklardan gelen açıklamalara odaklanmalıyız. Kimse böyle açıklamalarda bulunmadı. Şu anda yoğun bir haber akışı ve bir bilgi kakofonisi var." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yakın zamanda kişisel temasının planlanmadığını söyledi.

Rusya'nın, ABD ile İran arasında nükleer program görüşmelerinde arabuluculuk yapabileceğine yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Putin, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun tümüyle barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini defalarca söyledi. Rusya, İran'ın müttefiki olarak bu sürece katkı sağlamak için her şeyi yapmaya hazırdır." diye konuştu.

Peskov, ABD ile Rusya'dan heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından olası yeni görüşme tarihine ilişkin, "Bugün veya yarın olmayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Rus haber kanalı Zvezda'da yer alan haberde, Peskov'un Rusya'nın İran konusunda arabuluculuk yapacağı iddialarına ilişkin, "Genel olarak, evet, öyle." ifadesini kullandığı belirtildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Şubat'ta Riyad'da görüşen Rusya ve ABD temsilcilerinin, İran konusunda ayrı görüşmeler yapma konusunda anlaştığını söyledi.

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