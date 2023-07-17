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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi.

Ali Cura  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

Moskova

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün süresi dolan Ukrayna ve Rusya’dan tahıl çıkışına yönelik uygulanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin bilgi verdi.

17 Temmuz’da anlaşmanın süresinin dolduğuna işaret eden Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.” ifadesini kullandı.

Anlaşmanın durdurulmasının Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından böyle bir kararın uygulanacağının daha önceden duyurulduğunu hatırlattı.

"İtirazımız taraflara iletildi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazını bugün Türk ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine resmen bildirdi.” ifadesini kullandı.


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