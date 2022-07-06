Dolar
17.23
Euro
17.53
Altın
1,734.69
ETH/USDT
1,141.20
BTC/USDT
20,279.00
BIST 100
2,408.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılıyor.
logo
Gündem

Bakan Akar: "Tahıl koridoru"nda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin, "Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Ali Kemal Akan, Sarp Özer   | 06.07.2022
Bakan Akar: "Tahıl koridoru"nda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud arasındaki ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin "tahıl koridoru" konusundaki sorusunu yanıtladı.

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru" görüşmelerindeki son duruma ilişkin soruya Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.

"Aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da devletler de takdir ediyor"

Teknik boyutların, deniz seyrüseferinde güvenlik boyutunun olduğunu, bununla ilgili Ukrayna, Rusya ve BM ile koordineli çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Akar, "İlgili bakanlıklar, kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya tekrar gidip gitmeyeceğine yönelik soruya, "Mümkün, gidilebilir, muhataplarımız da gelebilir." karşılığını veren Akar, başka bir gazetecinin, "Tahıl koridorunun hayata geçirilmesine yönelik bir gecikmenin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Bu konuda dört önemli aktör var: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM. Konuyla ilgili deniz seyrüseferinde güvenlik boyutu var. Mayınlar ve limanların güvenliği konusu var. Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var. BM'nin aldığı bazı kararlar, çizdiği bir çerçeve ve plan var. Bütün bunların hepsi değerlendirilerek bir yol bulmak için gayret gösteriliyor. Türkiye'nin ne yapmakta olduğunu aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da devletler de takdir ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Demir Yumruk" operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Renault Grup CEO'su Luca de Meo'yu kabul etti
Bakan Akar: "Tahıl koridoru"nda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Başsavcısı Frank'ı kabul etti
Edirne’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Bakan Akar: "Tahıl koridoru"nda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Bakan Akar: "Tahıl koridoru"nda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al Rumaithi'yi kabul etti

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Bakan Akar: Ordumuzun etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen gün daha da artmaktadır

Bakan Akar: Ordumuzun etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen gün daha da artmaktadır
İran: Karadeniz'de oluşturulacak tahıl koridoruna katkı sağlamaya hazırız

İran: Karadeniz'de oluşturulacak tahıl koridoruna katkı sağlamaya hazırız
Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile Komutanlık personelini kabul etti

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile Komutanlık personelini kabul etti