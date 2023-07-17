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Dünya

Suudi Arabistan ile Japonya arasında yapay zeka alanında işbirliği anlaşması

Suudi Arabistan ile Japonya arasında yapay zeka, nesnelerin interneti ve biyometri alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

Muhammed Semiz  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Suudi Arabistan ile Japonya arasında yapay zeka alanında işbirliği anlaşması

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Japon bilişim ve teknoloji firması NEC ile Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu (SDAIA) arasında işbirliği anlaşması yapıldı.

Yapay zeka, nesnelerin interneti ve biyometri alanlarında işbirliğini kapsayan anlaşma ile SDAIA'nın teknolojik çözümlerde tecrübe kazanması ve Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde veriye dayalı ekonomilerde ilerlemesine katkı sunması bekleniyor.

Japonya Başbakanı Kişida'nın da katıldığı imza töreninde, söz konusu anlaşma SDAIA'ya bağlı Ulusal Bilgi Merkezi Müdür Yardımcısı Meşari bin İbrahim el-Meşari ile NEC üst yöneticisi Naoki Yoshida tarafından imzalandı.

Suudi Arabistan ile Japonya, dün aralarında yenilenebilir enerji, teknoloji ve tarım olmak üzere 26 anlaşma ve protokol imzalamıştı.

Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'dan bugün ayrılan Kişida'nın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de ziyaret etmesi bekleniyor.

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