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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü.

Nuri Aydın   | 09.10.2020
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 964 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 490'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 70 bin 496 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 906 bin 151'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 906 bin 69 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2. ülke" konumunda bulunuyor.

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