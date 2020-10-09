Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü.
Ankara
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 964 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 490'a yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 70 bin 496 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 906 bin 151'e çıktı.
Ülkede bugüne kadar 5 milyon 906 bin 69 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2. ülke" konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.